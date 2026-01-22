فاروق جعفر: المنتخب يحتاج صانع ألعاب .. الإحلال والتجديد قبل كأس العالم صعب

شدد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، على ضرورة استعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تجهيز جيل قوي للبطولة القارية القادمة.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن المنتخب بحاجة إلى تجهيز نفسه بشكل جيد لكأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى صعوبة تطبيق فكرة الإحلال والتجديد قبل كأس العالم بسبب ضيق الوقت.

وأضاف جعفر أن معظم أهداف مصر في كأس الأمم جاءت من انفرادات وكرات طويلة، وأن المنتخب عانى من غياب الجماعية في الأداء وافتقاده لطريقة لعب محددة، ما يجعل الحاجة لصانع ألعاب أكثر أهمية في الفترة القادمة، خاصة بعد تأثير غياب هذا المركز على مستوى المنتخب في البطولة الماضية.

وتطرق جعفر إلى غياب محمد حمدي واعتماد أحمد فتوح وحده في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لجميع مباريات الدوري لضمان توفير بديل مناسب لمحمد حمدي، مؤكدًا أن الأمر سيحتاج إلى جهد كبير لإيجاد ظهير أيسر بجانب فتوح لضمان الاستعداد الأمثل للمباريات المقبلة.

واختتم جعفر حديثه بالتأكيد على أن تجهيز اللاعبين الشباب وصناعة لاعب قادر على التحكم في وسط الملعب، بالإضافة لتأمين كل المراكز الأساسية، سيكون مفتاحًا لتحسين أداء المنتخب في البطولات القادمة.