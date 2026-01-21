خالد أبوبكر عن حسام حسن: ضعوا له ضوابط للتصريحات من الآن وحتى كأس العالم |فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الفترة الممتدة من الآن وحتى كأس العالم تمثل مرحلة حاسمة للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى ضرورة وجود شخص يرافق المدرب حسام حسن وكابتن الفريق لتقديم النصائح والإرشادات حول كيفية التعامل عند التحدث باسم مصر في المؤتمرات والظهور الإعلامي.

وأضاف «أبو بكر»، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الانفعالات الطبيعية الناتجة عن نتائج المباريات يجب توجيهها لضمان تصريحات متوازنة ومنضبطة، معتبرًا أن كل من يمثل الدولة في أي مجال، سواء كان رياضيًا أو اقتصاديًا أو علميًا، عليه الالتزام بالمعايير الرسمية واللغة الدقيقة.

وتابع، أنّ دور المدرب لا يقتصر على التدريب فقط، بل يشمل تمثيل مصر أمام الجماهير العربية والإفريقية والعالمية، مضيفًا أن الحديث عن الجدل بشأن استمرار أو رحيل المدرب ليس صحيًا، وأن التركيز يجب أن يكون على الاستعدادات لكأس العالم والدعم الكامل للجهاز الفني.

وأكد أن استقرار الجهاز الفني، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، هو الأساس لتحقيق النتائج المرجوة وأن أي تشتت أو انتقادات غير بناءة قد تؤثر على معنويات الفريق.

واختتم «أبو بكر» حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يقدم اتحاد كرة القدم رؤية واضحة واستراتيجية عملية خلال الأشهر القادمة، عبر مؤتمرات رسمية يوضح فيها التخطيط والإعداد لتصفيات كأس العالم، بحيث يعرف الجمهور دور كل عنصر في الفريق ويكون الدعم موحدًا، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب التوكل على الله والاستقرار الكامل على الجهاز الفني لتحقيق أفضل أداء ممكن.