اتحاد العاصمة يهزم دجوليبا بثنائية ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية

حقق اتحاد العاصمة الجزائري فوزًا مهمًا على حساب دجوليبا المالي بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث استضاف اتحاد العاصمة نظيره دجوليبا على أرضه، ونجح في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى.

أهداف اللقاء

افتتح زكريا دراوي التسجيل لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، مستغلًا البداية القوية للفريق الجزائري، قبل أن يواصل أصحاب الأرض ضغطهم حتى نجح خالدي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 84، مؤكدًا تفوق فريقه وحسم النقاط الثلاث.

صدارة المجموعة وحسابات التأهل

وبهذا الفوز، رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 9 نقاط، ليتربع على صدارة مجموعته في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويضع قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

في المقابل، واصل دجوليبا المالي نتائجه السلبية، ليبقى دون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة سان بيدرو وأولمبيك آسفي ضمن نفس المجموعة، والمقرر إقامتها غدًا، والتي ستحدد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل.