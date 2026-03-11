تطورات إصابة إريك جارسيا بعد غيابه عن مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

شهدت مواجهة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا غياب المدافع إريك جارسيا عن قائمة الفريق الكتالوني، بسبب شعوره بآلام قبل انطلاق المباراة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حالته البدنية.

والتقى الفريقان على ملعب سانت جيمس بارك في إطار ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية لموسم 2025-2026، حيث انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أن يستضيف برشلونة لقاء الإياب أمام نيوكاسل الأسبوع المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، خضع جارسيا لفحوصات طبية عقب عودة بعثة الفريق إلى برشلونة، للاطمئنان على حالته وتحديد طبيعة الإصابة التي أبعدته عن اللقاء.

وأظهرت نتائج الفحوصات عدم وجود إصابة قوية، حيث تبين أن اللاعب يعاني فقط من إجهاد بسيط في أوتار الركبة، وهو ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار استبعاده من المباراة كإجراء احترازي.

وفضّل المدير الفني لبرشلونة هانز فليك عدم المخاطرة بالمدافع الإسباني، خوفًا من تفاقم حالته في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يعود لاعبو برشلونة إلى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادًا لمواجهة إشبيلية في منافسات الدوري الإسباني، حيث سيتحدد موقف جارسيا النهائي من المشاركة وفقًا لاستجابته للعلاج خلال الأيام القادمة.