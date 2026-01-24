قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
منتصر الرفاعي

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة التي يخوضها نادي الزمالك مع نظيره المصري غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فتح  النادي البورسعيدي مفاوضات جادة لضم نجم القلعة البيضاء.

إدارة المصري فتحت خط مفاوضات جاد مع عبدالله السعيد نجم وسط الزمالك، وأكد مصدر أن إدارة النادي بدأت بالفعل جسّ نبض اللاعب ووكيله، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق قارياً، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يضعها المصري هذا الموسم بالمنافسة على اللقب الإفريقي.

ويعد عبدالله السعيد من أبرز الأسماء في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من خبرات محلية وإفريقية كبيرة، إلى جانب قدرته على قيادة خط الوسط وصناعة اللعب، وهو ما تراه إدارة المصري إضافة فنية قوية للفريق في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

في المقابل، لم يحسم نجم الزمالك الموقف النهائي بشأن مستقبله في الملاعب، خاصة في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي الأبيض، وتعدد القضايا التي تهدد بإيقاف القيد، ما قد يدفع الإدارة لدراسة العروض المقدمة لبعض اللاعبين الكبار لتخفيف الأعباء المالية.

ويتربع المصري على صدارة مجموعته محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة، بينما يتذيل زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

قائمة الزمالك الأفريقية: في حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، وفي خط الدفاع، محمود الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، عمر جابر، محمود بنتايك، محمد إسماعيل، بارون أوتشينج، ومحمد حمد، وفي خط الوسط، نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، محمد شحاتة، أحمد حمدي، سيف جعفر، محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، محمد السيد، أحمد مجدي، وأحمد خضري، وفي خط الهجوم، سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، عدي الدباغ، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، عمرو ناصر، أحمد شريف، السيد أسامة، ومحمد إبراهيم.

الزمالك المصري عبدالله السعي الاهلي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

مناسبة وطنية خالدة .. وزير التعليم يهنئ الرئيس بالذكرى 74 لعيد الشرطة

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية تهنئ رجال الشرطة وتثمن دورهم في حفظ أمن وأمان مصر والمصريين

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي: التعليم فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة

بالصور

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد