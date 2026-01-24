قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة التي يخوضها نادي الزمالك مع نظيره المصري غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فتح النادي البورسعيدي مفاوضات جادة لضم نجم القلعة البيضاء.

إدارة المصري فتحت خط مفاوضات جاد مع عبدالله السعيد نجم وسط الزمالك، وأكد مصدر أن إدارة النادي بدأت بالفعل جسّ نبض اللاعب ووكيله، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق قارياً، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يضعها المصري هذا الموسم بالمنافسة على اللقب الإفريقي.

ويعد عبدالله السعيد من أبرز الأسماء في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من خبرات محلية وإفريقية كبيرة، إلى جانب قدرته على قيادة خط الوسط وصناعة اللعب، وهو ما تراه إدارة المصري إضافة فنية قوية للفريق في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

في المقابل، لم يحسم نجم الزمالك الموقف النهائي بشأن مستقبله في الملاعب، خاصة في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي الأبيض، وتعدد القضايا التي تهدد بإيقاف القيد، ما قد يدفع الإدارة لدراسة العروض المقدمة لبعض اللاعبين الكبار لتخفيف الأعباء المالية.

ويتربع المصري على صدارة مجموعته محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة، بينما يتذيل زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

قائمة الزمالك الأفريقية: في حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، وفي خط الدفاع، محمود الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، عمر جابر، محمود بنتايك، محمد إسماعيل، بارون أوتشينج، ومحمد حمد، وفي خط الوسط، نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، محمد شحاتة، أحمد حمدي، سيف جعفر، محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، محمد السيد، أحمد مجدي، وأحمد خضري، وفي خط الهجوم، سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، عدي الدباغ، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، عمرو ناصر، أحمد شريف، السيد أسامة، ومحمد إبراهيم.