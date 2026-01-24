قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتهامات صادمة.. لاعب سنغالي يلمّح إلى تسمم 3 من زملائه قبل نهائي أمم أفريقيا

إسماعيل جاكوبس
إسماعيل جاكوبس
إسلام مقلد

أطلق إسماعيل جاكوبس، لاعب منتخب السنغال، تصريحات مثيرة للجدل، كشف خلالها عن شكوك قوية تحيط بالحالة الصحية لثلاثة من لاعبي “أسود التيرانجا” قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، ملمّحًا إلى احتمالية تعرضهم للتسمم في ظروف غامضة، دون توجيه اتهام مباشر لأي طرف.

وأكد جاكوبس، في تصريحاته، أنه لا يستطيع الجزم بما حدث على وجه التحديد، مشددًا على أن الحقيقة الكاملة ما زالت غير معروفة حتى داخل معسكر المنتخب نفسه، إلا أن قناعته الشخصية تجعله يشك بقوة في أن ما تعرض له اللاعبون الثلاثة لم يكن مجرد تسمم غذائي عادي أو وعكة صحية عابرة.

وقال لاعب السنغال إن الوضع الصحي للاعبين الثلاثة كان بالغ الخطورة، لدرجة وصف المشهد بالمخيف، خاصة خلال فترات الإحماء وقبل انطلاق المباراة النهائية، مؤكدًا أن الأعراض التي ظهرت عليهم لم تكن طبيعية على الإطلاق.

وأوضح جاكوبس أن الحالة الأولى كانت للاعب كريبان دياتا، الذي اضطر إلى دخول غرفة الملابس قبل بداية الإحماء، في مؤشر مبكر على تدهور حالته الصحية.

والحالة الثانية، كانت لأوسينو نيانغ، الذي ظهرت عليه الأعراض بشكل واضح أثناء الإحماء داخل أرض الملعب، وهو ما أثار القلق بين أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

والحالة الثالثة، الخاصة باللاعب بابي ماتار سار، مؤكدًا أن وضعه الصحي تدهور بشكل ملحوظ بين شوطي المباراة، ما زاد من علامات الاستفهام حول ما جرى داخل معسكر المنتخب في هذا التوقيت الحساس.

وشدد جاكوبس في ختام تصريحاته على أنه لا يوجه اتهامًا صريحًا لأي جهة بعينها، لكنه في الوقت نفسه يرى أن تزامن هذه الحالات الثلاث، وبالشكل الخطير الذي ظهرت عليه، لا يمكن اعتباره مجرد صدفة عابرة، مؤكدًا أن ما حدث سيظل علامة استفهام كبيرة في كواليس النهائي القاري.

إسماعيل جاكوبس منتخب السنغال السنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ترشيحاتنا

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

محمد إمام

محمد إمام يرد على مقارنة اسم مسلسله بلقب الكينج لـ محمد منير

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد