اتهامات صادمة.. لاعب سنغالي يلمّح إلى تسمم 3 من زملائه قبل نهائي أمم أفريقيا

أطلق إسماعيل جاكوبس، لاعب منتخب السنغال، تصريحات مثيرة للجدل، كشف خلالها عن شكوك قوية تحيط بالحالة الصحية لثلاثة من لاعبي “أسود التيرانجا” قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، ملمّحًا إلى احتمالية تعرضهم للتسمم في ظروف غامضة، دون توجيه اتهام مباشر لأي طرف.

وأكد جاكوبس، في تصريحاته، أنه لا يستطيع الجزم بما حدث على وجه التحديد، مشددًا على أن الحقيقة الكاملة ما زالت غير معروفة حتى داخل معسكر المنتخب نفسه، إلا أن قناعته الشخصية تجعله يشك بقوة في أن ما تعرض له اللاعبون الثلاثة لم يكن مجرد تسمم غذائي عادي أو وعكة صحية عابرة.

وقال لاعب السنغال إن الوضع الصحي للاعبين الثلاثة كان بالغ الخطورة، لدرجة وصف المشهد بالمخيف، خاصة خلال فترات الإحماء وقبل انطلاق المباراة النهائية، مؤكدًا أن الأعراض التي ظهرت عليهم لم تكن طبيعية على الإطلاق.

وأوضح جاكوبس أن الحالة الأولى كانت للاعب كريبان دياتا، الذي اضطر إلى دخول غرفة الملابس قبل بداية الإحماء، في مؤشر مبكر على تدهور حالته الصحية.

والحالة الثانية، كانت لأوسينو نيانغ، الذي ظهرت عليه الأعراض بشكل واضح أثناء الإحماء داخل أرض الملعب، وهو ما أثار القلق بين أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

والحالة الثالثة، الخاصة باللاعب بابي ماتار سار، مؤكدًا أن وضعه الصحي تدهور بشكل ملحوظ بين شوطي المباراة، ما زاد من علامات الاستفهام حول ما جرى داخل معسكر المنتخب في هذا التوقيت الحساس.

وشدد جاكوبس في ختام تصريحاته على أنه لا يوجه اتهامًا صريحًا لأي جهة بعينها، لكنه في الوقت نفسه يرى أن تزامن هذه الحالات الثلاث، وبالشكل الخطير الذي ظهرت عليه، لا يمكن اعتباره مجرد صدفة عابرة، مؤكدًا أن ما حدث سيظل علامة استفهام كبيرة في كواليس النهائي القاري.