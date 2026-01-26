قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا لليد بعد الفوز على الجزائر

عبدالله هشام

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، الفوز على منافسه الجزائر، بنتيجة 42-28 في أولى مباريات الفراعنة بالدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية لمصر في الدور الرئيسي أمام منتخب نيجيريا الثلاثاء المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي في مجموعة تضم رفقته كل من الجزائر وأنجولا ونيجيريا.

ويتصدر منتخب مصر مجموعة كأس الأمم الإفريقية برصيد 4 نقاط، بعدما دخل الدور الرئيسي برصيد نقطتين.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

1 - مصر: 4 نقاط

2 - نيجيريا: نقطتان

3 - أنجولا: نقطتان

4 - الجزائر: بدون نقط.

تألق الفراعنة في مباراة الجزائر وسيطروا عليها من بدايتها الي نهايتها بعدما حاصروا المنافس وقاد المدير الفني الإسباني باسكوال المنتخب باقتدار يؤكد قيمته الكبيرة وقيمة الفراعنة وفارق المستوي الكبير لصالح منتخبنا ..

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي بعدما تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاث انتصارات متتالية على حساب منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكد الفراعنة جاهزيتهم للمنافسة بقوة على اللقب.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى:
    •    محمد علي
    •    محمد عصام الطيار
    •    عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:
    •    أكرم يسري
    •    محمد أوكا

الجناح الأيسر:
    •    أحمد هشام سيسا
    •    محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:
    •    يحيى خالد
    •    مهاب سعيد

الظهير الأيسر:
    •    علي زين
    •    أحمد هشام دودو
    •    نبيل شريف
    •    هشام صلاح

الدائرة:
    •    إبراهيم المصري
    •    أحمد عادل
    •    ياسر سيف
    •    محمود  عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:
    •    يحيى الدرع
    •    سيف الدرع

