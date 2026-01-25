وزير الرياضة يهنئ زياد السيسي ومنتخب مصر للسلاح بإنجازات مشرفة في كأس العالم

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني ،والبطل المصري زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، عقب فوزه بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما قدّم التهنئة لمنتخب مصر للسلاح بمناسبة تحقيقه المركز الأول فرق سيدات تحت 17 سنة ببطولة كأس العالم، وجاءت أسماء اللاعبات الفائزات على النحو التالي: خديجة أبو علام، عنان حجازي، رودا حامد، ريتال الدوكش، حيث قدّمن مستويات فنية متميزة طوال منافسات البطولة، ما يعكس قوة الإعداد والدعم المستمر للمنتخبات الوطنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإنجازات تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة السلاح في مصر، والجهود المبذولة في إعداد اللاعبين واللاعبات بمختلف المراحل السنية، مشيدًا بالأداء القوي والانضباط الفني الذي ظهر به الأبطال خلال المنافسات، ومثمناً دور الاتحاد المصري للسلاح والأجهزة الفنية في تحقيق هذه الإنجازات الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الأبطال والمنتخبات الوطنية، بما يسهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويعزز من فرص التتويج بميداليات عالمية خلال الاستحقاقات المقبلة.