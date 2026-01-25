قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
رياضة

زياد السيسي بطل سلاح السيف: العودة لمنصات التتويج دافع قوي وهدفي ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس 2028

زياد السيسي
زياد السيسي
عبدالله هشام

عبر زياد السيسي لاعب منتخب مصر لـ سلاح السيف عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسلاح السيف، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن العودة لمنصات التتويج تمثل دافعًا قويًا له خلال المرحلة المقبلة.

وقال زياد السيسي إن بطولة كأس العالم بأمريكا جاءت قوية وصعبة، وشهدت منافسة عالية المستوى بين أبرز لاعبي العالم، مشيرًا إلى أنه بذل كل ما لديه داخل الملعب من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة والعودة من جديد لحصد الميداليات.

وأضاف زياد السيسي أنه يسعى خلال الفترة المقبلة للعمل بشكل أكبر على تطوير مستواه الفني والبدني، من أجل تحسين تصنيفه الدولي، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي هو الظهور بشكل أقوى خلال العامين المقبلين قبل دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأكد زياد السيسي أن حلم التتويج بميدالية أولمبية يظل الهدف الأهم في مسيرته، موضحًا أن المشاركة الأولمبية لها مذاق خاص ومختلف عن باقي البطولات، رغم تحقيقه العديد من الإنجازات العالمية، من بينها برونزية بطولة العالم، وذهبية الجائزة الكبرى، وعدد من الميداليات في بطولات كأس العالم.

وقدم السيسي شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

واختتم زياد أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على نفسه بشكل كبير، من أجل تحقيق الحلم الأولمبي وإهداء مصر ميدالية أولمبية في دورة لوس أنجلوس 2028.

وتمكن زياد السيسي من تحقيق الميدالية البرونزية بعد مشوار قوي في البطولة، حيث افتتح منافساته بالفوز في دور الـ64 على كامل إبراهيموف لاعب البلد المحايد بنتيجة 15-14.

وواصل زياد السيسي تألقه في دور الـ32 بعد الفوز على الإسباني جيمي فلوريز بنتيجة 15-11، قبل أن يتغلب في دور الـ16 على الأمريكي كولين هيثكوك بنتيجة 15-12.

وفي الدور ربع النهائي، نجح زياد السيسي في تحقيق الفوز على الروماني فلاد كوفاليو بنتيجة 15-14، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام الياباني ماو كوكوبو بنتيجة 15-11، ليحصد الميدالية البرونزية.

سلاح السيف زياد السيسي لوس أنجلوس 2028 أولمبياد 2028 زياد السيسي بطل السلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

