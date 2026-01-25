زياد السيسي بطل سلاح السيف: العودة لمنصات التتويج دافع قوي وهدفي ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس 2028

عبر زياد السيسي لاعب منتخب مصر لـ سلاح السيف عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسلاح السيف، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن العودة لمنصات التتويج تمثل دافعًا قويًا له خلال المرحلة المقبلة.

وقال زياد السيسي إن بطولة كأس العالم بأمريكا جاءت قوية وصعبة، وشهدت منافسة عالية المستوى بين أبرز لاعبي العالم، مشيرًا إلى أنه بذل كل ما لديه داخل الملعب من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة والعودة من جديد لحصد الميداليات.

وأضاف زياد السيسي أنه يسعى خلال الفترة المقبلة للعمل بشكل أكبر على تطوير مستواه الفني والبدني، من أجل تحسين تصنيفه الدولي، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي هو الظهور بشكل أقوى خلال العامين المقبلين قبل دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأكد زياد السيسي أن حلم التتويج بميدالية أولمبية يظل الهدف الأهم في مسيرته، موضحًا أن المشاركة الأولمبية لها مذاق خاص ومختلف عن باقي البطولات، رغم تحقيقه العديد من الإنجازات العالمية، من بينها برونزية بطولة العالم، وذهبية الجائزة الكبرى، وعدد من الميداليات في بطولات كأس العالم.

وقدم السيسي شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

واختتم زياد أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على نفسه بشكل كبير، من أجل تحقيق الحلم الأولمبي وإهداء مصر ميدالية أولمبية في دورة لوس أنجلوس 2028.

وتمكن زياد السيسي من تحقيق الميدالية البرونزية بعد مشوار قوي في البطولة، حيث افتتح منافساته بالفوز في دور الـ64 على كامل إبراهيموف لاعب البلد المحايد بنتيجة 15-14.

وواصل زياد السيسي تألقه في دور الـ32 بعد الفوز على الإسباني جيمي فلوريز بنتيجة 15-11، قبل أن يتغلب في دور الـ16 على الأمريكي كولين هيثكوك بنتيجة 15-12.

وفي الدور ربع النهائي، نجح زياد السيسي في تحقيق الفوز على الروماني فلاد كوفاليو بنتيجة 15-14، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام الياباني ماو كوكوبو بنتيجة 15-11، ليحصد الميدالية البرونزية.