الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
رياضة

ميلود حمدي: منتخب مصر لم يظهر بكامل قدراته في أمم إفريقيا

رباب الهواري

أعرب ميلود حمدي، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن إحباطه الشديد من مستوى ونتائج منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الفراعنة لم يقدموا الأداء الذي يليق بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون، رغم توفر عناصر قادرة على المنافسة بقوة على اللقب.

إمكانات كبيرة وأداء أقل من المتوقع

وأوضح حمدي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن منتخب مصر يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة الفنية والبدنية، إلا أنهم لم يظهروا بكامل قدراتهم خلال مشوار البطولة. وأشار إلى أن بعض اللمحات الفردية المميزة، مثل تألق إمام عاشور مع الأهلي أمام يانج أفريكانز وتمريرته الحاسمة لمحمود حسن تريزيجيه، جعلته يشعر بالحسرة على خروج المنتخب مبكرًا من المنافسات.

طموحات الكرة المصرية لا تقبل الوسط

وشدد المدير الفني السابق للدراويش، على أن منتخب مصر يمتلك كل المقومات التي تؤهله للمنافسة على لقب أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الطموحات يجب ألا تقل عن المركزين الأول أو الثاني، وليس الاكتفاء بالمركز الرابع. وأضاف أنه كان يشجع منتخب مصر بكل قوة، رغم انتمائه وحبه لبلده الجزائر وشعبها.

إشادة خاصة بإمام عاشور وتريزيجيه

وأشاد ميلود حمدي بإمام عاشور، معتبرًا إياه أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الحالية، لما يمتلكه من قدرات فنية وتأثير واضح داخل الملعب. كما أكد أن تريزيجيه، عندما يكون في كامل مستواه، يُعد من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وحسم المباريات الكبرى

الدوري المصري والمنافسة على اللقب

وعن المنافسة المحلية، أوضح حمدي أن بيراميدز يتميز بالروح الجماعية والتوازن بين الدفاع والهجوم، في حين يعتمد الأهلي على لاعبين أصحاب مهارات فردية عالية قادرين على تغيير النتائج في أي وقت. وتوقع حدوث مفاجآت في سباق لقب الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى قدرة بيراميدز وسيراميكا على قلب الموازين، مع ترجيحه كفة بيراميدز ليكون الأقرب للتتويج.

الاحتراف الأوروبي والانضباط خارج الملعب

واختتم حمدي تصريحاته بالتأكيد، أن العديد من لاعبي الدوري المصري يمتلكون القدرة على الاحتراف الأوروبي، لكن غياب الانضباط ونمط الحياة الاحترافية يمثل عائقًا كبيرًا، مشددًا على أن النجاح في أوروبا يتطلب التزامًا كاملاً داخل وخارج الملعب.


 

منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة إمام عاشور

