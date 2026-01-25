قائمة منتخب مصر بـ البطولة العربية للشراع 2026 في الغردقة

أعلن الاتحاد المصري للشراع، برئاسة المهندس أحمد حبش، أسماء اللاعبين المصريين الذين يستعدون للمشاركة في البطولة العربية للشراع لعام 2026.

وتستضيف مصر البطولة في سوماباي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري، حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

جاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

الكايت

نوح الدالي، عمر عبدالفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت

إيلكا

عمر الزيني "إيلكا 7"، مهند أيمن "إيلكا 7"، عمر عبدالعزيز "إيلكا 7"، محمود الطانبولي "إيلكا 7"، سيف سعيد "إيلكا 7 تحت 19 عامًا"، أحمد عماد "إيلكا 6"، فادي وليد "إيلكا 6"، كارمه وليد "إيلكا 4"، تاليا حسين "إيلكا 4"، جنا إبراهيم "إيلكا 4"، مريم إيهاب "إيلكا 6"، آية الزيني "إيلكا 6".

تكنو

عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، إياد رجائي



IQFOIL

محمد الصافتي، مهند عمرو، فهد إسماعيل.



الأوبتمست

عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، ليلى خزرجي

جدير بالذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 10 دول عربية بالإضافة إلى مصر "الدولة المستضيفة للبطولة".

وجاءت قائمة الدول المشاركة كالتالي: البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، ليبيا، عمان، الإمارات العربية المتحدة.