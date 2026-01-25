قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
رياضة

قائمة منتخب مصر بـ البطولة العربية للشراع 2026 في الغردقة

منتخب مصر للشراع
منتخب مصر للشراع
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للشراع، برئاسة  المهندس أحمد حبش، أسماء اللاعبين المصريين الذين يستعدون للمشاركة في البطولة العربية للشراع لعام 2026.

وتستضيف مصر البطولة في سوماباي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري، حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

جاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

الكايت

نوح الدالي، عمر عبدالفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت

إيلكا

عمر الزيني "إيلكا 7"، مهند أيمن "إيلكا 7"، عمر عبدالعزيز "إيلكا 7"، محمود الطانبولي "إيلكا 7"، سيف سعيد "إيلكا 7 تحت 19 عامًا"، أحمد عماد "إيلكا 6"، فادي وليد "إيلكا 6"، كارمه وليد "إيلكا 4"، تاليا حسين "إيلكا 4"، جنا إبراهيم "إيلكا 4"، مريم إيهاب "إيلكا 6"، آية الزيني "إيلكا 6".

تكنو

عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، إياد رجائي


IQFOIL

محمد الصافتي، مهند عمرو، فهد إسماعيل.


الأوبتمست

عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، ليلى خزرجي

جدير بالذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 10 دول عربية بالإضافة إلى مصر "الدولة المستضيفة للبطولة".

وجاءت قائمة الدول المشاركة كالتالي:  البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، ليبيا، عمان، الإمارات العربية المتحدة.

ازالة تعدي
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
صحة الشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

