مبابي: نفذت ركلة جزاء بانينكا من أجل براهيم دياز

كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، أن اختياره تسديد ركلة الجزاء على طريقة «بانينكا» خلال الفوز على فياريال بنتيجة 2-0، لم يكن مصادفة، بل جاء كرسالة دعم ومساندة لزميله المغربي براهيم دياز.

وجاء تصرف مبابي بعد أيام من إهدار دياز ركلة جزاء بالطريقة نفسها في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والذي خسر خلاله منتخب المغرب لقب البطولة أمام السنغال.

وعقب المباراة، وعند سؤاله عن توقيت وأسلوب تنفيذ الركلة، اكتفى مبابي بالرد قائلاً: «نعم، فعلت ذلك من أجله».

وأسهم هذا الفوز في صعود ريال مدريد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 51 نقطة، متقدمًا على برشلونة الذي يستعد لمواجهة ريال أوفييدو، في حين توقف رصيد فياريال عند 41 نقطة بالمركز الرابع.



وشهدت المباراة أيضًا عودة براهيم دياز للمشاركة مع ريال مدريد، بعد انتهاء مشاركته القارية، في ليلة حملت أكثر من دلالة داخل أروقة الميرنجي.