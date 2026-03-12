موعد مباراة المصري وشباب بلوزدادا في الكونفدرالية

يخوض فريق المصري لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في اطار منافسات الكونفدرالية في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وتنطلق مباراة المصري أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية بإستاد السويس الجديد السبت المقبل في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة المصري وشباب بلوزداد، حكم الساحة جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية، ومعه مساعد الحكم الأول جوليان بونجيلي نجيلا

وكان المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بثنائية نظيفة