دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يحيي خالد رجل مباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم أمام الجزائر

يحيي خالد
يحيي خالد
حسام الحارتي

حصل يحيي خالد لاعب المنتخب لكرة اليد رجل مباراة منتخب مصر والجزائري من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره الجزائري بنتيجة 42-28، في مواجهة الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

ويلتقى منتخب كرة اليد مع نظيره النيجيرى بعد غدٍ الثلاثاء فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى بالبطولة.

وضع منتخب مصر لكرة اليد قدمًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره الجزائري بنتيجة 42-28، في مواجهة الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بفارق مريح 20-10، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، ويؤكد أفضليته الفنية والبدنية، محققًا انتصارًا مستحقًا عزز به حظوظه في التأهل.

ترتيب مجموعة مصر في الدور الرئيسي

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في الدور الرئيسي، مقتربًا خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما تجمد رصيد منتخب الجزائر عند صفر نقاط في المركز الرابع.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني، مع تفوق نيجيريا بفارق الأهداف.

كان المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعدما حقق الفوز على أنجولا بنتيجة 41-28 في الدور التمهيدي، ليصعد المنتخبان معًا إلى المرحلة الحالية من البطولة.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي، في مباراة تُقام في الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء المقبل، وتحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.
 

يحيي خالد لاعب المنتخب لكرة اليد منتخب مصر الجزائري بطولة كأس الأمم الأفريقية رواندا الدور الرئيسى

