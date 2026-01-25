قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر

هيثم حسن
هيثم حسن
عبدالله هشام

كشف هيثم حسن لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني عن موقفه من تمثيل منتخب مصر خلال الفترة لمقبلة.

ويمتلك هيثم حسن  أصول مصرية وتونسية ولكن رفض بشكل قاطع تمثيل نسور قرطاج خلال الفترة الماضية.

وقال هيثم حسن في تصريحات صحفية: لم أحسم قراري بعد بشأن تمثيل منتخب مصر، وكل ما تردد حول اختياري اللعب لمصر غير صحيح.

من هو هيثم حسن؟ كل ما تريد معرفته عن هدف منتخب مصر

كان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أبدى رغبة واضحة في ضم هيثم حسن خلال معسكر الفراعنة الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي، حيث جرت اتصالات من جانب إبراهيم حسن، مدير المنتخب، مع ممثلي اللاعب من أجل التنسيق لانضمامه، إلا أن المفاوضات لم تكتمل في ذلك الوقت ولم تُسفر عن اتفاق نهائي.

وسبق لهيثم حسن تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية، إذ شارك مع منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، وواصل الظهور مع المنتخبات الفرنسية في المراحل العمرية المختلفة، دون أن يخوض أي مباراة رسمية على مستوى المنتخب الأول، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمامه لتغيير وجهته الدولية.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيمن، وشارك خلال الموسم الجاري في 20 مباراة مع ريال أوفييدو، نجح خلالها في صناعة هدفين دون تسجيل، فيما تُقدر قيمته التسويقية بنحو 5 ملايين يورو، وفقًا لآخر التحديثات.

منتخب مصر حسام حسن هيثم حسن أمم أفريقيا الدوري الإسباني

