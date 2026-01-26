عودة القوة الضاربة .. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك أمام بتروجيت بالدوري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لاجراء بعض التغييرات على التشكيل امام بتروجيت.

تغييرات في تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

عودة عمر جابر للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي خلال مباراة بتروجت بعد تعافيه من الإصابة

عودة نبيل عماد دونجا لقيادة خط الوسط والاستعانة به كبديل في مباراة بتروجيت



البدء بالفلسطيني عدي الدباغ لقيادة هجوم الزمالك أمام بتروجيت



الدفع بالثنائى أحمد حمدي ومحمد السيد من بداية لقاء بتروجت