الزمالك يرفض عرضا أوروبيا لـ حسام عبدالمجيد.. اعرف السبب

تلقي نادي الزمالك عرضًا رسميًا عن طريق إحدى شركات التسويق الرياضي للتعاقد مع حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة.

ورفض نادي الزمالك العرض المطروح من شركة التسويق الرياضي لضم حسام عبد المجيد لأحد الأندية في أوروبا خلال الميركاتو الشتوي.

وتمثل سبب رفض إدارة نادي الزمالك عرض احتراف حسام عبد المجيد فى أحد الأندية بأوروبا في ضعف العرض المالي لرغبة القلعة البيضاء في تحقيق أكبر استفادة مادية من احتراف اللاعب بالخارج.

وتعادل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال مع نظيره المصري سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.à