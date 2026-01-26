اتفاق مبدئي وملف قانوني مفتوح داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في احتواء أزمة بنتايج نهائيا؟

في الوقت الذي يسعى فيه نادي الزمالك لفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم عاد ملف المستحقات المالية المتأخرة ليفرض نفسه بقوة بعد الأزمة التي نشبت مؤخرًا مع المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق والتي تسببت في غيابه عن التدريبات خلال الأيام الماضية. ومع تحركات الإدارة البيضاء لاحتواء الموقف باتت الساعات الأخيرة حاسمة في طريق إنهاء الأزمة وعودة اللاعب للانتظام مجددًا داخل القلعة البيضاء.

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات موقف المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن العودة للانتظام في تدريبات القلعة البيضاء بعد فترة من الغياب بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك نجحت بالفعل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب ووكيله، يقضي بحصول بنتايج على جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بنحو 177 ألف دولار على أن يعود بعدها للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق.

إلا أن المصدر شدد على أن الأزمة لم تغلق بشكل نهائي حتى الآن في ظل استمرار المفاوضات حول قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب في المرحلة الحالية، إلى جانب جدولة باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين وكيل اللاعب ومحامي نادي الزمالك، من أجل إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بصرف المستحقات المتأخرة، وكذلك غلق ملف الإنذار الرسمي الذي كان قد أرسله بنتايج للنادي، والذي طالب فيه بفسخ عقده بسبب عدم الحصول على مستحقاته في مواعيدها.

وأكد المصدر أن الإعلان الرسمي عن انتهاء الأزمة بشكل كامل سيتم فور التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، والانتهاء من كل الإجراءات القانونية، وذلك عبر المنصات الرسمية لنادي الزمالك.

موعد عودة بنتايج للتدريبات

وفيما يخص موعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية، أوضح المصدر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لعودة محمود بنتايج للمشاركة في مران الفريق، مشيرًا إلى أن عودته ستكون مباشرة عقب الانتهاء من إجراءات حصوله على مستحقاته، خاصة أن الملف يخضع حاليًا لإجراءات قانونية وإدارية دقيقة.

تفاصيل مستحقات بنتايج

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد توصلوا إلى اتفاق مع المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق، يقضي بمنحه كامل مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ نحو 176 ألف دولار، وذلك في إطار سعي الإدارة لإنهاء الأزمة واحتواء الموقف، وضمان عودة اللاعب للتدريبات والمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من التفاوض المكثف بين مسؤولي الزمالك واللاعب ووكيله، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة توافقية، وهو ما دفع بنتايج للتراجع عن خطوة فسخ التعاقد أو التقدم بشكوى رسمية ضد النادي، انتظارًا للحل النهائي.

تعادل الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وعلى صعيد آخر، كان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام ضيفه النادي المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي النتيجة التي أبقت الصراع مفتوحًا في المجموعة قبل الجولات المقبلة.