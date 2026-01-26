خلال ساعات .. حسم ملف بنتايك مع الزمالك رسميا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حسم ملف اللاعب محمود بنتايك مع نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مصدر ..حسم ملف محمود بنتايك مع الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".



وقد كشف الإعلامي محمد طارق أضا، آخر تطورات ملف اللاعب محمود بنتايج مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب فسخ عقده مؤخرًا، وأن الزمالك يعمل حاليًا على إعداد عقد جديد له بأرقام مختلفة تمامًا عن العقد السابق.

وأشار أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن وكيل أعمال بنتايج حاول تسويق اللاعب في سوق الشرق الأوسط، لكنه لم ينجح، كما حصل اللاعب على عرضين من أندية أوروبية لكنه رفضهما لكونهما لا يتناسبان مع مستواه، لذلك قرر العودة للتفاوض مع الزمالك من خلال وكيله، الذي يمتلك مصالح مالية في الصفقة.