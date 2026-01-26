سقط نادي الزمالك في فخ التعامل أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وواصل فريق المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب المجموعة بينما يبحث الزمالك عن بطاقة الصعود الثانية.

فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية لا تزال قائمة، لكنها تتطلب تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

الزمالك يحتاج إلى 6 نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية، ويمكنه الوصول إلى النقطة 11 في جدول الترتيب بشرط الفوز.

المباريات القادمة للزمالك في الكونفدرالية:

- مباراة المصري البورسعيدي: يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب.

- مباراة كايزر تشيفز: في مصر.

- مباراة زيسكو الزامبي: خارج الديار في زامبيا.

ترتيب المجموعة الرابعة:

- المصري البورسعيدي: 7 نقاط في الصدارة.

- الزمالك: 5 نقاط في المركز الثاني.



- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: 4 نقاط في المركز الثالث.



- زيسكو الزامبي: بدون رصيد في المركز الرابع.

فوز الزمالك في مباراة واحدة على الأقل سيعزز فرصه في التأهل، خاصة إذا تمكن من الفوز على المصري أو كايزر تشيفز أو كليهما. في حالة التعادل، سيجري اللجوء لفارق الأهداف بين الفرق