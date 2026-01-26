عمرو الدردير يسخر من صفقات الأهلي: احنا المصنع وانت آخرك تقلدنا

سخر الناقد الرياضي عمرو الدردير من صفقات الأهلي التي جاءت من نادي الزمالك.

‏وكتب عمرو الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "احنا المصنع، وأنت اخرك تقلدنا ".

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة أفضل أندية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 وفقًا لتقييم شبكة SofaScore العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم في مؤشر واضح على القوة الفنية والثبات في الأداء الذي يقدمه المارد الأحمر هذا الموسم.

الأهلي الأفضل في تقييم الأداء

وحصل الأهلي على معدل تقييم بلغ 7.03 من 10 ليحتل صدارة قائمة أفضل الفرق المشاركة في دور المجموعات متفوقًا على الترجي التونسي صاحب المركز الثاني بتقييم 7.01 وبيراميدز بطل النسخة الأخيرة الذي حل في المركز الثالث بمعدل 6.98 من 10. وجاء الملعب المالي في المرتبة الرابعة بمعدل 6.93 ليبرز كأحد أبرز المفاجآت في البطولة حتى الآن بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ما جعله الحصان الأسود للبطولة.

نتائج الجولة الثالثة.. تعادلات ونجاحات عربية

وصلت منافسات دور المجموعات إلى منتصف الطريق بعد إسدال الستار على مباريات الجولة الثالثة، التي شهدت نتائج متباينة للفرق العربية، وسط اشتداد المنافسة على صدارة المجموعات وبطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.