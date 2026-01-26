وفاة والد شادي حسين مهاجم الأهلي السابق

أعلن شادي حسين لاعب الأهلي السابق عن وفاة والده صباح اليوم ، متمنياً له الرحمة وأن يلهمهم اللة الصبر والسلوان.

وفاة والد شادي حسين

وكتب شادي حسين لاعب الأهلي السابق، ولاعب نادي زد الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةٌ فادخلي في عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي توفي إلى رحمة الله والدى العميد حسين فكرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

كان شادي حسين، مهاجم الأهلي السابق ولاعب نادي زد الحالي، قد وجه رسالة مباشرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للدكتور خالد الجوادى، وذلك ردًا على ما ذكره المترجم عن فترة تدريب مارسيل كولر للمارد الأحمر.

وكتب شادي عبر خاصية "ستوري": "رسالة للدكتور خالد الجوادي.. قصة المهاجم اللي بيضغط دي، لو انت قصدك عليا، فالقصة مش كده خالص".

وأضاف اللاعب: "أنا مش عارف أنت قاصد تحكي حاجة غلط ولا إيه، لأن دي يمكن خامس مرة تطلع تحكي نفس القصة، وهو في الآخر موضوع تافه جدًا".

واختتم :"أنا بس حبيت أقولك علشان متحكيش قصة غلط للمرة السادسة".

كان خالد الجوادي، قال ان هناك مهاجمًا كان يلعب في صفوف النادي الأهلي وقت بداية تولي مارسيل كولر، ورفض الضغط في المران بشكل مستمر، وخرج من حسابات المدير الفني بعد ذلك.