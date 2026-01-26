قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
رياضة

محمد صلاح بين أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الـ 21

إسراء أشرف

تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 50 لاعبًا عالميًا خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لتصنيف شبكة Lentedesportiva العالمية.

وحل صلاح في المركز الـ46 عالميًا، متفوقًا على أسماء بارزة في كرة القدم مثل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والبلجيكي كيفين دي بروين، ومدافع أتلتيكو مدريد السابق دييجو جودين، والنجم الإسباني المعتزل ديفيد فيا.

وتصدر القائمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري الأمريكي على حساب فانكوفر وايت كابس.

وأكدت الشبكة أن محمد صلاح أصبح رمزًا بارزًا في تاريخ ليفربول، بفضل سرعته المذهلة، وحسه التهديفي العالي، وثبات مستواه على مدار المواسم، إلى جانب مساهماته الكبيرة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا واعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بالحذاء الذهبي.

ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدًا على مكانة صلاح كأحد أبرز نجوم البريميرليج والعالم في العقد الأخير.

