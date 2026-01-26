محمد صلاح بين أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الـ 21

تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 50 لاعبًا عالميًا خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لتصنيف شبكة Lentedesportiva العالمية.

وحل صلاح في المركز الـ46 عالميًا، متفوقًا على أسماء بارزة في كرة القدم مثل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والبلجيكي كيفين دي بروين، ومدافع أتلتيكو مدريد السابق دييجو جودين، والنجم الإسباني المعتزل ديفيد فيا.

وتصدر القائمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري الأمريكي على حساب فانكوفر وايت كابس.

وأكدت الشبكة أن محمد صلاح أصبح رمزًا بارزًا في تاريخ ليفربول، بفضل سرعته المذهلة، وحسه التهديفي العالي، وثبات مستواه على مدار المواسم، إلى جانب مساهماته الكبيرة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا واعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بالحذاء الذهبي.

ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدًا على مكانة صلاح كأحد أبرز نجوم البريميرليج والعالم في العقد الأخير.