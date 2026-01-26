قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النعماني يتابع دورات التربية العسكرية والوطنية لطلاب جامعة سوهاج الأهلية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد الأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، انتظام سير التدريب بدورتي التربية العسكرية والتربية الوطنية للطلاب والطالبات، والتي تنظمها الجامعة لأول مرة تحت إشراف قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وذلك داخل الحرم الجامعي، برفقه الدكتور حسين عبدالحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وأمناء الجامعة الدكتور ياسر عبدالفتاح، والدكتورة سارة عبدالله، والعقيد محمد همام، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة سوهاج.

جامعة سوهاج

وخلال لقائه بالطلاب أكد النعماني ان الشباب هو عماد المستقبل وأمل الوطن، ونعوّل عليهم  أن يكونوا نموذجًا للوعي والانضباط وحب الوطن، داعيا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من هذه الدورات، والالتزام بتعليماتها، لما لها من أثر بالغ في صقل مهاراتهم وتنمية الوعي الوطني، ليكونوا نموذج إيجابي وأن يساهموا بالعلم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

وقال النعماني  ان جامعة سوهاج الأهلية ستظل داعمة لأبنائها الطلاب، حريصة على توفير بيئة تعليمية متكاملة، لتخرج أجيالًا قادرة مسلحة بالعلم والقيم، وقادرة على المساهمة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسين عبد الحافظ ان عدد الطلاب المشاركين بلغ 303 طالبة وطالبة، بواقع 120 طالبًا و183 طالبة من طلاب الفرقة الأولى بمختلف كليات الجامعة، مضيفا انه يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق خطة معتمدة تجمع بين الجوانب التوعوية والتنظيمية، لافتا ان الدورات تستمر  حتى 5 فبراير المقبل.

وجدير بالذكر  انه يحاضر بدورات التربية الوطنية العميد وائل نور الدين،  ويحاضر بدورات التربية العسكرية العقيد محمد همام، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة سوهاج، وسط التزام وانضباط من الطلاب، وتعاون كامل بين القيادات العسكرية وإدارة الجامعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

