لأول مرة.. جامعة سوهاج تستورد أثاثا مكتبيا من قطاع مصلحة السجون | صور

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم استيراد اثاث مكتبي بقيمة ٢ مليون و٣٩٩ الف جنيه من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية في سابقة تحدث لاول مرة.

وذلك حرصا من الجامعة علي تشجيع المنتج المحلي، من خلال شراء اثاث بسعر منخفض وجودة عالية من انتاج نزلاء السجون، مؤكدا ان السجون المصرية حظيت بأضخم مشاريع إنتاجية يشارك فيها النزلاء.

جامعة سوهاج

وقال النعماني ان السجون المصرية في عهد فخامة الرئيس السيسي لم تعد تهذيباً وتأهيلاً وإصلاحاً فقط، بل تحول إلى مكان للإنتاج والعمل، ويحقق أرباحاً للمسجون الذى يتقاضى من خلاله راتباً شهرياً حتى يخرج ليمارس دوره الإيجابى فى المجتمع دون العودة إلى انتهاك القانون مرة أخرى.

وثمن النعماني الدور الهام الذي تبذله مصلحة السجون المصرية، ليكون السجن دار تأهيل وإنتاج وتعليم، حيث تتميز منتجات السجون من الأثاث المكتبي والتي تم استيرادها بجودة أخشابها والتي يتم تصنيعها من خشب الزان فقط، وبأسعار تقل عن السوق بأكثر من 60%، ويقوم بتصميمها وتنفيذها عدد كبير من العمالة المدربة جيدا.