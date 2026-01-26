قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
أخبار البلد

دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

معهد بحوث التناسليات الحيوانية
معهد بحوث التناسليات الحيوانية
شيماء مجدي

واصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ قوافل بيطرية مجانية بعدد من قرى محافظة سوهاج، لتقديم خدمة بيطرية متكاملة تصل إلى المربين في أماكنهم، وذلك ضمن خطة الوزارة، للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتأتي هذه القوافل تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن صغار المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، خاصة بمحافظات الصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن القوافل نُفذت في إطار اتفاقية التعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة لمصر (EU-ZIRA3A)، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والدولية لدعم التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المربين.

وأشار إلى أن خمس قوافل بيطرية جابت عددًا من القرى، وقدّمت خدمات بيطرية مجانية شملت الفحص التناسلي، والتلقيح الاصطناعي، وعلاج الأمراض التناسلية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، باستخدام أحدث الأساليب العلمية المعتمدة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخصوبة وزيادة الإنتاج.

ولم تقتصر القوافل على الجانب العلاجي فقط، بل تضمنت لقاءات إرشادية وتوعوية للمربين، جرى خلالها تقديم نصائح فنية حول أسس التربية السليمة، وأهمية التحصينات الدورية، والتغذية المتوازنة، والمتابعة الصحية المستمرة للحيوانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي أفضل.

وأسفرت جهود القوافل عن فحص وعلاج 458 رأس ماشية بالمجان، استفاد منها 213 من صغار المربين والفلاحين، في خطوة تؤكد استمرار وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة سوهاج.

