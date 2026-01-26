دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

واصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ قوافل بيطرية مجانية بعدد من قرى محافظة سوهاج، لتقديم خدمة بيطرية متكاملة تصل إلى المربين في أماكنهم، وذلك ضمن خطة الوزارة، للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتأتي هذه القوافل تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن صغار المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، خاصة بمحافظات الصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن القوافل نُفذت في إطار اتفاقية التعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة لمصر (EU-ZIRA3A)، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والدولية لدعم التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المربين.

وأشار إلى أن خمس قوافل بيطرية جابت عددًا من القرى، وقدّمت خدمات بيطرية مجانية شملت الفحص التناسلي، والتلقيح الاصطناعي، وعلاج الأمراض التناسلية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، باستخدام أحدث الأساليب العلمية المعتمدة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخصوبة وزيادة الإنتاج.

ولم تقتصر القوافل على الجانب العلاجي فقط، بل تضمنت لقاءات إرشادية وتوعوية للمربين، جرى خلالها تقديم نصائح فنية حول أسس التربية السليمة، وأهمية التحصينات الدورية، والتغذية المتوازنة، والمتابعة الصحية المستمرة للحيوانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي أفضل.

وأسفرت جهود القوافل عن فحص وعلاج 458 رأس ماشية بالمجان، استفاد منها 213 من صغار المربين والفلاحين، في خطوة تؤكد استمرار وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة سوهاج.