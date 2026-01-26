ضبط 10 منشآت طبية خاصة غير مرخصة بدار السلام في سوهاج

شنت مديرية الصحة بسوهاج حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز دار السلام شرق المحافظة.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة فرق التفتيش بإدارة العلاج الحر بدار السلام، وبمتابعة الدكتور أحمد المهدي مدير الإدارة الصحية.

ماذا حدث؟

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 منشآت طبية خاصة غير مرخصة، وتحرير 10 محاضر عدم ترخيص لمنشآت تعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

وأكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشدداً على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الطبية الخاصة.

مع تطبيق إجراءات رادعة ضد أي منشأة تُعرض صحة المواطنين للخطر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن صحة المواطن خط أحمر وتمثل أولوية قصوى، ولن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة المرضى أو جودة الخدمة الطبية المقدمة.