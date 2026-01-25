قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة سوهاج تجدد العهد مع الشرطة في عيدها الـ74

جانب من احتفالات عيد الشرطة بسوهاج
جانب من احتفالات عيد الشرطة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد وطني يجسد وحدة الصف وتكامل مؤسسات الدولة، شاركت مديرية الصحة بسوهاج في احتفالات المحافظة بعيد الشرطة الـ74، تأكيدًا على تقدير القطاع الصحي للدور البطولي الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وجاءت المشاركة بحضور اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج، إلى جانب قيادات الجهات الرقابية، والقيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، في احتفالية عكست رمزية المناسبة ومكانتها الوطنية.

عيد الشرطة المصرية

وشارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في فعاليات الاحتفال التي أُقيمت داخل معسكر قوات الأمن، حيث شهد مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وسط أجواء مهيبة، تخللها عزف سلام الشهيد بالموسيقى العسكرية، أعقبه قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها عبر مختلف العصور.

وحرص وكيل وزارة الصحة على مصافحة القيادات الأمنية والحاضرين، مقدمًا التهاني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن عيد الشرطة ليس مجرد ذكرى، بل رسالة وفاء لتضحيات جسام قدمها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن رجال الشرطة يمثلون خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة المواطنين، مشيدًا بما يبذلونه من جهود متواصلة في مواجهة التحديات، وحفظ الاستقرار، بما يهيئ المناخ الملائم لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأشار إلى أن ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع هو نتاج لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مديرية الصحة بسوهاج تقف جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة، تجديدًا للعهد، وحفاظًا على أمن الوطن وصحة مواطنيه.

