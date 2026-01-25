قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج، منذ قليل، حادث انهيار جزئي بحائط أحد العقارات القديمة، والصادر له قراري إزالة وإخلاء، دون وقوع أي إصابات بشرية، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي والمارة بالمنطقة.

ماذا حدث؟

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بحائط عقار كائن بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.

وعلى الفور، انتقلت قيادات الوحدة المحلية، وقوات الحماية المدنية، ومسؤولو حي شرق سوهاج إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين، ومنع اقتراب المارة والسيارات من موقع الانهيار، إلى حين الانتهاء من أعمال الفحص والتأمين.

وبالفحص المبدئي، تبين أن العقار محل الواقعة قديم ومتهالك، وصادر له قراري إزالة وإخلاء سابقين نظرًا لخطورة حالته الإنشائية، فيما أسفر الانهيار الجزئي عن سقوط أجزاء من الحائط الخارجي للعقار؛ ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيطة بسيارتين ملاكي كانتا متوقفتين أسفل العقار وقت الحادث، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وأكدت الجهات المعنية أن العقار كان خاليًا من السكان وقت وقوع الانهيار، تنفيذًا لقرارات الإخلاء الصادرة بشأنه، وهو ما ساهم في عدم وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين محيط العقار وإزالة آثار الانهيار من الطريق لتيسير حركة المرور.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الإزالة الكاملة للعقار وفقًا للقرارات الصادرة، مع متابعة الموقف الإنشائي للعقارات المجاورة، والتنبيه على المواطنين بعدم التواجد أو ركن السيارات أسفل العقارات الآيلة للسقوط، حفاظًا على سلامتهم.

