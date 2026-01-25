السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلتة في سوهاج

شهد شارع الحرية بدائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود داخل شقة سكنية بالطابق الثاني العلوي، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الحرية بدائرة مركز ساقلتة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني العلوي، ملك المواطن محمد أ، 37 عامًا، ومقيم بذات العنوان، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية ومطافي ساقلتة من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي، قبل امتداده إلى الشقق المجاورة أو العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية محدودة، تمثلت في احتراق بعض محتويات الشقة، شملت ثلاجة، وانتريه، وكنبة، دون حدوث أي إصابات بشرية بين قاطني الشقة أو الجيران، كما لم تسجل حالات اختناق أو إصابات نتيجة الأدخنة.

وبسؤال مالك الشقة، أفاد بأن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا بأحد الأجهزة المنزلية، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وعدم اتهامه لأحد بالتسبب في الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت تكليف جهات الفحص الفني المختصة لبيان السبب الدقيق لنشوب الحريق.

والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، مع التنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل لتجنب مثل هذه الحوادث.