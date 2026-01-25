"كنوز "أتريبس" و"أخميم" في ضيافة معرض آثري بمتحف سوهاج

نظّم قسم المعارض المؤقتة بمتحف سوهاج القومي معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان إكتشافات بأيادي مصرية، وذلك في اطار دورة لإثراء الوعي الآثري.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن المعرض الآثري يسليط الضوء على مجموعة من القطع الأثرية من نتاج حفائر المجلس الأعلى للآثار بمعبد أترييس بالشيخ حمد، ومنطقة أخميم، وإدفا من مواسم حفائر مختلفة.

متحف سوهاج القومي

أفادت أن المعرض يضم ٦٨ قطعة من مقتنيات متحف سوهاج القومي، و من أبرز القطع الأثرية التي يضمها المعرض تمثال فاقد الرأس لشخص واقف يرتدي الزي الحربي اليوناني عثر عليه بأخميم و ٢ تاج أعمدة كورنثي و لوحة نذرية وبعض الأواني الفخارية والأوستراكات وبعض تماثيل الأوشابتى بالإضافة إلى بعض المسارج وأدوات الزينة.

يقام المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي، ويستمر المعرض لمده ثلاثة أشهر، فى إنتظار حضراتكم مع العلم أن المعرض متاح للزوار دون أي رسوم إضافية.

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

