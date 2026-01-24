الوقاية قبل الخطر.. سوهاج تُفعل قانون الكلاب الخطرة.. تفاصيل

في خطوة استباقية لحماية صحة المواطنين والحد من مخاطر العقر وانتقال الأمراض المشتركة، كثفت مديرية الطب البيطري بسوهاج جهودها الميدانية لتطبيق أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025.

وجاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث قادت مديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدي، حملة توعوية وخدمية موسعة بالتعاون مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص.

تحصين كلاب الشوارع من السعار

ومن خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، وتحت إشراف الدكتورة مريان سمير مدير الإدارة، وبمشاركة الأطباء أحمد جمال ووليد سيد، تم تنفيذ إحدى محاور الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار والتعامل العلمي الآمن مع ظاهرة كلاب الشوارع.

وشهدت منطقتا حي راشد والابعادية عقد ندوة إرشادية استهدفت رفع الوعي المجتمعي بأساليب التعامل الأمثل مع كلاب الشوارع، وطرق تفادي حالات العقر، إلى جانب شرح الإجراءات الطبية السليمة الواجب اتباعها حال التعرض لأي إصابة.

وفي الإطار نفسه، تم تحصين 22 كلب شارع مجانًا بلقاح مرض السعار، في خطوة تعكس التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان، وتؤكد توجه الدولة نحو الوقاية المجتمعية بدلًا من الحلول العشوائية.

وتواصل مديرية الطب البيطري بسوهاج تنفيذ برامجها التوعوية والتحصينية، ضمن خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الأمان للمواطنين.