الطلاب الوافدين بـ دراسات عليا سوهاج يؤدون امتحانات الماجستير والدكتوراه

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا ( ماجستير – دكتوراه ) بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، يصاحبه الدكتور صدقي حامد عميد الكلية، والدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جامعة سوهاج

وقال النعماني ، إن جامعة سوهاج ترحب دائمًا بأبنائها الطلاب الوافدين، وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم الأكاديمي والإداري لهم، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا سفراء مشرفين للجامعة في بلدهم.

وقال الدكتور صدقي حامد، إن الكلية قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مضيفا ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ٣٠ طالب من دولة السعودية.

وأشار الدكتور حمدي الشريف، إلى ان طلاب الماجستير والدكتوراة أدوا الإمتحانات في تخصصات التكنولوجيا الحيوية والبيئية، إدارة الأزمات والكوارث البيئية، الرقابة وتقييم الأثر البيئى.