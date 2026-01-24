سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج

شهدت منطقة العزبة والعرب بمحافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أُصيبت شقيقتان بحالة اختناق؛ إثر استنشاق أول أكسيد الكربون الناتج عن غاز سخان داخل مسكنهما، ما استدعى نقلهما على الفور إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها وصول حالتي اختناق إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، بادعاء استنشاق غاز داخل منزلهما بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كلًا من:" ضحى خ. ا، 21 عامًا، ورحمة خ. ا، 16 عامًا"، حيث ظهرت عليهما أعراض قيء وضيق في التنفس وحالة إعياء عام؛ نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون المتصاعد من سخان الغاز داخل المسكن.

وتعم التعامل الطبي الفوري مع الحالتين داخل المستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، ووضعهما تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهما الصحية، مع إعطائهما العلاج المناسب لحالات الاختناق، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي.

وأكد مصدر طبي بمستشفى سوهاج العام أن حالة الشقيقتين مستقرة حتى الآن، ولا توجد خطورة على حياتهما، مشيرًا إلى أن سرعة نقلهما إلى المستشفى ساهمت بشكل كبير في تفادي مضاعفات خطيرة قد تنتج عن استنشاق الغازات السامة داخل الأماكن المغلقة.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب الواقعة يرجع إلى تسرب أول أكسيد الكربون من سخان الغاز داخل المنزل، مع عدم وجود شبهة جنائية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنبيه على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام سخانات الغاز داخل المنازل، خاصة في الأماكن المغلقة، حفاظًا على أرواح المواطنين.