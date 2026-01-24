تسرب غاز.. القصة الكاملة لاختناق أسرة كاملة بجزيرة شندويل في سوهاج

تحولت لحظات الهدوء داخل أحد منازل جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، إلى حالة من الذعر، بعدما حاصر تسرب غاز مفاجئ أفراد أسرة كاملة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق متفاوتة، في واقعة كادت تنتهي بكارثة لولا سرعة الاستغاثة والتدخل الطبي.

ماذا حدث؟

بداية الواقعة كانت داخل المنزل، حيث تواجد رب الأسرة وأفراد أسرته بشكل طبيعي، قبل أن تنتشر رائحة الغاز في أرجاء المكان، ويتبعها شعور مفاجئ بضيق في التنفس ورعشة، ما أفقد رب الأسرة جزءًا من وعيه، ودفع باقي أفراد الأسرة إلى الاستغاثة وطلب النجدة.

ومع تزايد الأعراض في وقت قصير، تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام، وسط حالة من القلق الشديد بين الأهالي، خاصة مع خطورة حالات الاختناق الناتجة عن استنشاق الغاز داخل الأماكن المغلقة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى قسم الطوارئ بمستشفى سوهاج العام، مصابين بحالات اختناق؛ نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل.

وبالانتقال والفحص، وبإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة كل من:" عبد الستار ع، 49 عامًا، بحالة من اضطراب مستوى الوعي وضيق شديد في التنفس، فيما أُصيب نجلاه علي، 14 عامًا، وسيف، 13 عامًا، ونجلته رحاب، 17 عامًا، وزوجته نجلاء س، 40 عامًا، بأعراض ضيق تنفس ودوخة ورعشة نتيجة استنشاق الغاز المتسرب".

داخل المستشفى، تعاملت الأطقم الطبية مع الحالات فور وصولها، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية، وإمداد المصابين بالأكسجين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وسط متابعة مستمرة للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وأكد مصدر طبي أن حالة المصابين مستقرة نسبيًا، مشيرًا إلى أن سرعة نقلهم للمستشفى ساهمت في إنقاذ حياتهم ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، مع تكليف الجهات المختصة بفحص أسباب تسرب الغاز داخل المنزل، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.