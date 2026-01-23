قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة سوهاج تكتب فصلا جديدا في تصنيف Webometrics 2026

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم يعد صعود جامعة سوهاج في التصنيفات الدولية مجرد تحسن عابر، بل بات مسارًا واضحًا يعكس تحولًا حقيقيًا في الأداء الأكاديمي والبحثي، بعدما حققت الجامعة قفزة جديدة في تصنيف Webometrics العالمي للجامعات بنسخة النصف الأول من عام 2026، لتسجل أفضل ترتيب عالمي لها منذ تأسيسها.

وأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تقدمت 859 مركزًا دفعة واحدة، لتصل إلى المركز 1,401 عالميًا، مقارنة بالمركز 2,260 في النصف الثاني من عام 2025، وهو إنجاز يعكس تسارع وتيرة التطوير داخل الجامعة، خاصة في مجالات البحث العلمي، والنشر الدولي، والتحول الرقمي.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" أن هذا التقدم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود مؤسسية متكاملة، ورؤية استراتيجية استهدفت دعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير المحتوى العلمي الرقمي، وتعزيز الظهور الأكاديمي للجامعة على المنصات الدولية، بما يتماشى مع معايير التصنيفات العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه القفزة تُعد الثانية من نوعها خلال عام واحد، حيث سبق للجامعة أن حققت في يوليو 2025 تقدمًا قدره 1,161 مركزًا، لتنتقل من المركز 3,421 إلى 2,260، ليصل إجمالي ما حققته جامعة سوهاج من تقدم إلى 2,020 مركزًا خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يؤكد نجاح السياسات التطويرية التي انتهجتها إدارة الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي بجامعة سوهاج، أن الجامعة تحتل حاليًا المركز الـ21 محليًا بين 83 مؤسسة تعليمية مصرية مدرجة في تصنيف يناير 2026، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الجامعة بين نظيراتها على المستوى المحلي، ويعزز من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن تصنيف Webometrics يعتمد على تقييم الحضور الرقمي والتأثير الأكاديمي للمؤسسات التعليمية، ويصدر مرتين سنويًا عن مختبر Cybermetrics التابع للمجلس الأعلى للبحوث العلمية بإسبانيا، ما يمنح هذا الإنجاز أهمية خاصة باعتباره مؤشرًا على تطور الأداء المؤسسي والبحثي في آن واحد.

ويؤكد هذا التقدم أن جامعة سوهاج لم تعد تكتفي بتحسين ترتيبها الرقمي، بل تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كجامعة قادرة على المنافسة العالمية، مستندة إلى رؤية واضحة، وإرادة مؤسسية، وطموح يتجاوز حدود الجغرافيا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

