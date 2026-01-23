قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

سوهاج تفتح دفاتر التاريخ من جديد.. جولة رسمية تعيد تسليط الضوء على آثار طهطا وأخميم

جانب من الزيارة في سوهاج
جانب من الزيارة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في صمتٍ يليق بعظمة التاريخ، ووسط جدران شهدت قرونًا من التحولات الحضارية، تفقدت لجنة متخصصة من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عددًا من المواقع الأثرية بمحافظة سوهاج، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بإعادة قراءة كنوز الصعيد والحفاظ على ما تبقى من شواهد حضارية لا تُقدر بثمن.

الجولة التي جاءت في إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار، لم تكن مجرد زيارة روتينية، بل حملت بين طياتها رسائل واضحة بشأن أهمية صون التراث الإسلامي والقبطي، وضرورة إدماجه في خطط التنمية السياحية المستدامة، خاصة في محافظات الصعيد التي طالما ظلت كنوزها بعيدة عن دائرة الضوء.

مواقع أثرية تستعد لاستقبال الزائرين

وشملت أعمال التفقد عددًا من المواقع الأثرية بمدينة طهطا، إلى جانب مواقع أخرى ذات طابع تاريخي مميز بمدينة أخميم، حيث أجرت اللجنة معاينات دقيقة للعناصر المعمارية والزخرفية، ووقفت على الحالة الإنشائية للمباني الأثرية، مع رصد مظاهر التلف أو التدهور الناتجة عن عوامل الزمن، وذلك تمهيدًا لوضع تصور علمي لأعمال الترميم والصيانة المطلوبة.

وحرص أعضاء اللجنة على متابعة أدق التفاصيل داخل المواقع، بما في ذلك الأسقف، والجدران، والعناصر الزخرفية، وبيئة الموقع المحيطة، مؤكدين أن الحفاظ على الأثر لا يقتصر على ترميمه فقط، بل يمتد ليشمل تأمينه وتهيئته ليكون عنصر جذب ثقافي وسياحي حقيقي.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة شاملة لمراجعة أوضاع المواقع الأثرية في مختلف المحافظات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية، وإبراز التنوع الحضاري الذي تتميز به مصر عبر العصور الإسلامية والقبطية.

كما شددت اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار، ومحافظة سوهاج، والأجهزة التنفيذية المعنية، من أجل تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التطوير أو الترميم، وضمان تنفيذها وفقًا للمعايير الأثرية المعتمدة، مع إشراك المجتمع المحلي في جهود الحفاظ على التراث.

واختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ التوصيات الفنية الصادرة عن المعاينات، في رسالة واضحة مفادها أن آثار سوهاج ليست مجرد صفحات من الماضي، بل ركيزة أساسية لبناء وعي ثقافي وسياحي يليق بتاريخها العريق.

