قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج حالة طوارئ صحية، عقب إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي حاد؛ إثر تناولهم وجبة فسيخ وملوحة، تم إعدادها داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول عدد من المواطنين من أسرة واحدة إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر وآلام حادة بالبطن، بادعاء تناول وجبة فاسدة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 10 أشخاص من الأسرة ذاتها، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة فسيخ وملوحة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم، وحجزهم بقسم الباطنة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة، وسط استقرار نسبي في حالتهم الصحية.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى، أن المصابين يخضعون لمتابعة مستمرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات التسمم الغذائي، مشيرًا إلى أنه لا توجد وفيات حتى الآن، وأن الأطقم الطبية تبذل جهودًا مكثفة لضمان تماثل المصابين للشفاء.

وبسؤال أحد أفراد الأسرة، أقر بتناول المصابين وجبة فسيخ وملوحة تم شراؤها من أحد المحال، دون توجيه اتهام مباشر لأحد بالتسبب في الواقعة، فيما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع تكليف الجهات المعنية بفحص مصدر الوجبة المشتبه في تسببها بحالات التسمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم فسيخ ملوحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

ترشيحاتنا

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية يؤكد على التعاون والتنسيق مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز الخدمة الطبية والتدريب

جولات مطابق الصرف

استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يشكل لجان تفتيش لتأمين غرف الصرف المكشوفة

معرض القاهرة الدولي للكتاب

جمال القصاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب: الشعر تمرين يومي على الفرح

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد