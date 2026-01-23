تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج حالة طوارئ صحية، عقب إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي حاد؛ إثر تناولهم وجبة فسيخ وملوحة، تم إعدادها داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول عدد من المواطنين من أسرة واحدة إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر وآلام حادة بالبطن، بادعاء تناول وجبة فاسدة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 10 أشخاص من الأسرة ذاتها، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة فسيخ وملوحة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم، وحجزهم بقسم الباطنة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة، وسط استقرار نسبي في حالتهم الصحية.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى، أن المصابين يخضعون لمتابعة مستمرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات التسمم الغذائي، مشيرًا إلى أنه لا توجد وفيات حتى الآن، وأن الأطقم الطبية تبذل جهودًا مكثفة لضمان تماثل المصابين للشفاء.

وبسؤال أحد أفراد الأسرة، أقر بتناول المصابين وجبة فسيخ وملوحة تم شراؤها من أحد المحال، دون توجيه اتهام مباشر لأحد بالتسبب في الواقعة، فيما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع تكليف الجهات المعنية بفحص مصدر الوجبة المشتبه في تسببها بحالات التسمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.