رئيس جامعة سوهاج والطلاب يشهدون فعاليات جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب

شهد الدكتور حسان النعماني جامعة سوهاج وطلابه ندوتين ثقافيتين وأنشطة تفاعلية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية على هامش مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال ٥٧ بحضور اللواء دكتور محمد سلامه وكيل هيئة الرقابة الادارية ومستشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخبراء في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

وقال النعماني ان زيارة الطلاب لجناح الرقابة الادارية اتاح لهم فرصة الحوار المباشر مع المختصين، و التعرف على ما تقدمه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من برامج تدريبية ودراسات عليا، ودورها بالإضافة الى الاطلاع على الإصدارات العلمية والمطبوعات ذات الصلة بمجالات الحوكمة والوقاية من الفساد.

جامعة سوهاج

وانتهت الجولة بحوار مفتوح مع الطلاب والرد علي استفساراتهم حول مفاهيم النزاهة والشفافية واستعراض أنشطة الهيئة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتفاعلية.