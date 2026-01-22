قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
محافظات

جامعة سوهاج تحقق قفزة تاريخية ثانية في تصنيف Webometrics العالمي 2026

تصنيف جامعة سوهاج
تصنيف جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تحقيق الجامعة إنجازًا أكاديمياً استثنائياً يُضاف إلى سجل نجاحاتها المتتالية بعد أن قفزت 859 مركزًا دفعة واحدة في تصنيف Webometrics العالمي للجامعات، لتصل إلى المركز 1,401 عالميًا في نسخة النصف الأول من عام 2026، وهو أفضل ترتيب تحققه الجامعة منذ تأسيسها.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة انتقلت من المركز 2,260 في النصف الثاني من عام 2025 إلى المركز 1,401 في النصف الأول من عام 2026، في إنجاز يعكس التطور المتسارع الذي تشهده جامعة سوهاج في مجالات البحث العلمي، والنشر الدولي، والتحول الرقمي،

وأكد أن هذا التقدم يأتي تتويجًا لجهود مؤسسية متكاملة ورؤية استراتيجية واضحة لدعم منظومة البحث العلمي والارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن هذا الإنجاز يُعد القفزة التاريخية الثانية التي تحققها الجامعة خلال عام واحد، حيث سبق أن تقدمت الجامعة في يوليو 2025 عدد 1,161 مركزًا، من المركز 3,421 إلى 2,260، ليصل إجمالي ما حققته من تقدم إلى 2,020 مركزًا خلال فترة وجيزة، بما يؤكد نجاح السياسات المتبعة ودعم القيادة الجامعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي، أنه طبقاً لهذا التصنيف تحتل الجامعة حاليًا المركز الـ21 محليًا بين 83 مؤسسة تعليمية مصرية مدرجة في تصنيف يناير 2026، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها جامعة سوهاج بين الجامعات المصرية، ويعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

يُعد تصنيف Webometrics أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بتقييم أداء الجامعات والمؤسسات البحثية من حيث الحضور الرقمي والتأثير الأكاديمي، ويصدر مرتين سنويًا خلال شهري يناير ويوليو عن مختبر Cybermetrics التابع للمجلس الأعلى للبحوث العلمية بإسبانيا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

