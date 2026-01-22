جامعة سوهاج تحقق قفزة تاريخية ثانية في تصنيف Webometrics العالمي 2026

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تحقيق الجامعة إنجازًا أكاديمياً استثنائياً يُضاف إلى سجل نجاحاتها المتتالية بعد أن قفزت 859 مركزًا دفعة واحدة في تصنيف Webometrics العالمي للجامعات، لتصل إلى المركز 1,401 عالميًا في نسخة النصف الأول من عام 2026، وهو أفضل ترتيب تحققه الجامعة منذ تأسيسها.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة انتقلت من المركز 2,260 في النصف الثاني من عام 2025 إلى المركز 1,401 في النصف الأول من عام 2026، في إنجاز يعكس التطور المتسارع الذي تشهده جامعة سوهاج في مجالات البحث العلمي، والنشر الدولي، والتحول الرقمي،

وأكد أن هذا التقدم يأتي تتويجًا لجهود مؤسسية متكاملة ورؤية استراتيجية واضحة لدعم منظومة البحث العلمي والارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن هذا الإنجاز يُعد القفزة التاريخية الثانية التي تحققها الجامعة خلال عام واحد، حيث سبق أن تقدمت الجامعة في يوليو 2025 عدد 1,161 مركزًا، من المركز 3,421 إلى 2,260، ليصل إجمالي ما حققته من تقدم إلى 2,020 مركزًا خلال فترة وجيزة، بما يؤكد نجاح السياسات المتبعة ودعم القيادة الجامعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي، أنه طبقاً لهذا التصنيف تحتل الجامعة حاليًا المركز الـ21 محليًا بين 83 مؤسسة تعليمية مصرية مدرجة في تصنيف يناير 2026، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها جامعة سوهاج بين الجامعات المصرية، ويعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

يُعد تصنيف Webometrics أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بتقييم أداء الجامعات والمؤسسات البحثية من حيث الحضور الرقمي والتأثير الأكاديمي، ويصدر مرتين سنويًا خلال شهري يناير ويوليو عن مختبر Cybermetrics التابع للمجلس الأعلى للبحوث العلمية بإسبانيا.