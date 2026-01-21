قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج يفتتح تطوير ورفع كفاءة مدخل طهطا القبلي ويتفقد توسعة الطريق

جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة طهطا القبلي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين المداخل الرئيسية للمدن ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ورافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا.

وقد تفقد محافظ سوهاج أعمال تطوير وتجميل مدخل طهطا القبلي، والتي جرى تنفيذها وفقًا للهوية البصرية لمحافظة سوهاج، بما يسهم في إبراز الطابع الجمالي والحضاري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج

كما تفقد المحافظ المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها من مشروع توسعة شارع النصر القبلي بمدخل طهطا القبلي على ترعة قاو، والتي شملت إنشاء حائط ساند بطول 720 مترًا، وبعرض 6 أمتار، ليصبح إجمالي عرض الشارع 14 مترًا، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

واطلع "سراج" خلال الجولة على مستجدات العمل بالمرحلة الثانية من مشروع التوسعة، والتي يجري تنفيذها حاليًا بطول 1100 متر، بداية من ترعة قاو وحتى مزلقان عبد الآخر وسلم المشاة، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من التوسعة بتغطية 400 متر من ترعة قاو بداية من مزلقان الجامع وحتى سلم المشاة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة معايير الجودة والسلامة أثناء التنفيذ.

ولفت المحافظ إلى أن تطوير مداخل المدن والقرى يمثل أولوية ضمن خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابيًا على حركة النقل ويحقق مظهرًا حضاريًا يليق بأبناء محافظة سوهاج.

وشدد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارية والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج افتتاح طهطا

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

نظارات هواوي

بميزات الذكاء الأصطناعي.. هواوي تغزو الأسواق بنظارة ذكية بمواصفات ثورية

جيب راكون

جيب ريكون 2026.. أول وحش كهربائي بالكامل بقدرات "Trail Rated"

مازدا

مازدا تفاجئ الجميع… تأجيل سياراتها الكهربائية حتى هذا الموعد

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

