بـ3 ملايين جنيه.. تجهيز قاعتي حاسب آلي بتربية سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تجهيز قاعتي حاسب آلي مطورتين بكلية التربية بالجامعة، بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٨١٧ ألف جنيه، وذلك في إطار مبادرة تميز المعلم (TEI).

لتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم التعلم النشط، والارتقاء بمنظومة إعداد المعلم، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

جامعة سوهاج

وقال النعماني إنه تم الانتهاء من تجهيز قاعة ١ و٢ بالكلية واستلام عدد ٤٢ جهاز لاب توب لتنفيذ مبادرة "تميز المعلم"، حيث تضم القاعة الأولى ٢٨ جهاز وتضم القاعة الثانية ١٤ جهاز.

وذلك إلى جانب شاشة عرض، وشاشة تليفزيونية، وكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب، بما يوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم التدريب العملي والتفاعلي، موجها الشكر لجميع المشاركين في أنشطة المبادرة وإعداد خطتها التنفيذية.

وأوضح الدكتور حسين طه القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية، ان كلية التربية بالجامعة هي واحدة من ١٥ كلية علي مستوي الجامعات المصرية تم اختيارهم لتنفيذ مبادرة تميز المعلم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة.