مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
بـ3 ملايين جنيه.. تجهيز قاعتي حاسب آلي بتربية سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تجهيز قاعتي حاسب آلي مطورتين بكلية التربية بالجامعة، بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٨١٧ ألف جنيه، وذلك في إطار مبادرة تميز المعلم (TEI).

لتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم التعلم النشط، والارتقاء بمنظومة إعداد المعلم، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وقال النعماني إنه تم  الانتهاء من تجهيز قاعة ١ و٢ بالكلية واستلام عدد ٤٢ جهاز لاب توب لتنفيذ مبادرة "تميز المعلم"، حيث تضم القاعة الأولى ٢٨ جهاز وتضم القاعة الثانية ١٤ جهاز.

وذلك إلى جانب شاشة عرض، وشاشة تليفزيونية، وكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب، بما يوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم التدريب العملي والتفاعلي، موجها الشكر لجميع المشاركين في أنشطة المبادرة وإعداد خطتها التنفيذية.

وأوضح  الدكتور حسين طه القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية، ان كلية التربية بالجامعة هي واحدة من ١٥ كلية علي مستوي الجامعات المصرية تم اختيارهم لتنفيذ مبادرة تميز المعلم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة.

