بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
الغردقة الجوية تستقبل 11 ألف سائح أوروبي في يوم واحد
لوروا يكشف كواليس أخطر لحظات الكان .. ويجيب: كيف أقنع سادو ماني باستكمال نهائى أفريقيا ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج الجامعي تستضيف ورشة «سمرلاد» الدولية لجراحات الشفة الأرنبية.. وتناظر 44 حالة مرضية

جانب من الكشوفات داخل الورشة
جانب من الكشوفات داخل الورشة
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جانبًا من فعاليات ورشة عمل «سمرلاد» الدولية الثامنة عشرة، التي ينظمها قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي القديم.

وذلك باستضافة الخبير البريطاني براين سمرلاد، رائد جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وعلاج الخنف، بمستشفى Great Ormond Street بلندن.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن انعقاد الورشة للعام الثامن عشر على التوالي بحضور الخبير البريطاني براين سمرلاد يُعد تأكيدًا جديدًا على عمق واستمرارية التعاون العلمي والطبي بين جامعة سوهاج والمؤسسات الطبية العالمية.

جامعة سوهاج

وأشار إلى أن استضافة أحد أبرز الرواد الدوليين في هذا التخصص الدقيق تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم التعاون الدولي، ونقل الخبرات الطبية المتقدمة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفيات الجامعية.

وخلال اللقاء، أهدى رئيس الجامعة درع جامعة سوهاج للخبير البريطاني براين سمرلاد، تقديرًا لجهوده العلمية والطبية ودوره البارز في نقل الخبرات العالمية وتطوير مهارات الأطباء على مدار السنوات الماضية.

وأعرب سمرلاد عن سعادته بتواجده داخل رحاب جامعة سوهاج، مشيدًا بمستوى الأداء الطبي والتنظيم داخل المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إلى أن ورشة العمل الجراحية شهدت مشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، وأسهمت في تعزيز المهارات العملية في أحد أدق تخصصات جراحة التجميل.

واكد أن استمرار تنظيم ورشة «سمرلاد» الدولية للعام الثامن عشر على التوالي يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التعليم الطبي بكلية الطب.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن ورشة العمل تستمر حتى يوم ٢١ من شهر يناير الجاري، وتشمل تطبيقات عملية مباشرة داخل غرف العمليات.

وتسهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وعلاج الخنف.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سامية سعيد، رئيس قسم جراحة التجميل، أن الورشة تضمنت مناظرة ٤٤ حالة مرضية، إلى جانب متابعة وتقييم المرضى الذين أُجريت لهم العمليات خلال الفترات السابقة.

كما تم اختيار ٧ حالات مرضية لإجراء عمليات ميكروسكوبية متخصصة لعلاج حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق والخنف.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي سمرلاد

يسرا
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
مى عمر
نانسي عجرم
