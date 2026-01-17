وجبة فاسدة.. وفاة شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

شهد بندر طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعد استقبال مستشفى طهطا العام 4 حالات مصابة باشتباه تسمم غذائي؛ أسفرت عن وفاة رب أسرة أثناء إسعافه داخل المستشفى، بينما تم حجز المصابين تحت الملاحظة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام مفادها وصول 4 حالات تعاني أعراضًا حادة يُشتبه في ارتباطها بتناول طعام فاسد داخل منزلهم.

وتم التعامل الطبي الفوري معهم فور وصولهم، وأثناء تقديم الإسعافات اللازمة، لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة متأثرًا بحالته الصحية، فيما استقرت الحالات الثلاث الأخرى نسبيًا بعد اتخاذ الإجراءات العلاجية العاجلة.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول كل من:" أحمد ع.ا.ا- 55 عامًا، وتوفي أثناء عمل الإسعافات اللازمة له، وهالة م.م- 48 عامًا، ومصطفى أ.ع.ا- 26 عامًا- نجل المتوفي، وهايدي أ.ع.ا- 7 أعوام نجلته، وجميعهم مقيمون بدائرة بندر طهطا".

وأكدت مصادر طبية أن الحالات الثلاث المحجوزة تعاني أعراض تسمم غذائي، شملت قيئًا حادًا وآلامًا بالمعدة واضطرابات عامة، وتم التعامل معها وفق البروتوكول الطبي المعتمد لمثل هذه الحالات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحين الاطمئنان الكامل على حالتهم الصحية.

وبسؤال ذوي المصابين، أفادوا بقيام الأسرة بتناول وجبة طعام داخل المنزل قبل ظهور الأعراض، مرجحين فساد الطعام كسبب مباشر لما حدث، دون توجيه اتهام لأي طرف بالتسبب في الواقعة، كما تم نفي وجود شبهة جنائية وفق المعطيات الأولية.

وتم التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة بشكل قاطع، مع إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمصابين لتحديد نوعية التسمم وأسبابه.