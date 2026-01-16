إزالة 196تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن إزالة 196 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك مع بدء المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 10 يناير الجاري.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية.

محافظة سوهاج

بمساحة إجمالية بلغت 4353 مترًا مربعًا، وتم التعامل مع 69 حالة من المتغيرات المكانية، بمساحة 6634 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 86 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و 16 قيراط.

وشدد " سراج " على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات