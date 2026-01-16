محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مساء أمس، احتفال مديرية أوقاف سوهاج، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أقيم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف.

كما حضر لفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، والأهالي من أبناء محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات مدير عام الوعظ والفتوى بالازهر، ووكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثا فيها عن ذكرى الإسراء المعراج، والدروس المستفادة، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم حسن السوهاجي.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التهاني القلبية للأمة الإسلامية عامة، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج بصفة خاصة بهذه الذكرى العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصري، والأمة الإسلامية بالخير والبركات.