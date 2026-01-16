قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
محافظات

محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مساء أمس، احتفال مديرية أوقاف سوهاج، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أقيم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف.

كما حضر لفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، والأهالي من أبناء محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات مدير عام الوعظ والفتوى بالازهر، ووكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثا فيها عن ذكرى الإسراء المعراج، والدروس المستفادة، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم حسن السوهاجي.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التهاني القلبية للأمة الإسلامية عامة، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج بصفة خاصة بهذه الذكرى العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصري، والأمة الإسلامية بالخير والبركات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج ليلة الإسراء والمعراج الاسراء والمعراج

