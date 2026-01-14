محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالنادي الرياضي

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، معرض صنع في دمياط بنادي سوهاج الرياضي النادي البحري بمدينة سوهاج، لبيع المنتجات والأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية مخفضة، بالتعاون مع محافظة دمياط، وجهاز تنمية المشروعات.

وقد حضر الافتتاح كل من اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس الشيوخ، وخالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، ولفيف من أبناء وأهالي سوهاج رواد المعرض.

محافظة سوهاج

وتفقد محافظ سوهاج أروقة المعرض، مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه المعارض لمساهمتها بشكل كبير في مواجهة ارتفاع الاسعار، والمساعدة على تسويق المنتجات الحرفية واليدوية، وخلق نوع من المنافسة لتقديم المنتج الجيد بأسعار مخفضة، حيث بلغ عدد العارضين للأثاث من دمياط 30 عارضا، لتقدم المنتج للمواطن السوهاجي بأسعار مناسبة للجميع.



وأوضح المحافظ أن افتتاح المعرض اليوم يأتي بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية، وتوجهات الدولة بدعم وتسويق المنتج المحلي، ووجه المحافظ بمد فترة المعرض 30 يوما بدلا من 15 يوما، وزيادة نسبة التخفيضات من 15% إلى 30%.



يذكر أن معرض صنع في دمياط يفتح أبوابه للجمهور بـ نادي سوهاج الرياضي يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويضم مجموعة متنوعة من قطع الأثاث الدمياطي باستخدام أجود أنواع الأخشاب الطبيعية، والتصميمات التراثية والعصرية، لتلبية مختلف الأذواق، وبأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري.

كما يوفر المعرض ضمان للمبيعات لمدة خمس سنوات، ويسمح بتصميم منتجات الأثاث بحسب رغبة الزائرين.