العنف يطارد الطفولة.. صغيران ينجوان من طعنات صدرية قاتلة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعد إصابة طفلين بطعنات نافذة في منطقة الصدر، في حادثين منفصلين، أسفرا عن وصولهما إلى المستشفى الجامعي في حالة صحية بالغة الخطورة، وسط محاولات عاجلة لإنقاذ حياتهما.

الطفل الأول يبلغ من العمر 13 عامًا، ويقيم بدائرة مركز جرجا، بينما يبلغ الطفل الثاني 16 عامًا، من مدينة سوهاج، حيث تم نقلهما من مستشفيات أخرى داخل المحافظة، عقب تعرضهما لإصابات صدرية نافذة تهدد الحياة؛ نتيجة اعتداءات باستخدام سلاح أبيض.

ماذا حدث؟

وبحسب مصادر طبية، فإن الحالتين وصلتا وهما تعانيان من هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقص شديد في نسبة الأكسجين بالدم، فضلًا عن وجود جروح نافذة بالصدر، ما استدعى التعامل الفوري معهما داخل قسم الطوارئ، والدخول مباشرة إلى غرف الإنعاش.

وفور استقبال الطفلين، تم إجراء تقييم طبي شامل وسريع، تلاه تدخل جراحي عاجل لكل حالة على حدة، نظرًا لخطورة الإصابات ودقتها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للحفاظ على العلامات الحيوية ومنع حدوث مضاعفات قد تهدد حياتهما.

وأكدت المصادر أن سرعة التعامل الطبي، وتكامل الجهود بين أقسام الطوارئ والتخدير وجراحة القلب والصدر، أسهمت في السيطرة على النزيف واستقرار الحالتين، حتى تحسن المؤشرات الحيوية بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أن الإصابات كانت من النوع شديد الخطورة، نظرًا لقربها من مناطق حيوية داخل الصدر، إلا أن التدخل العاجل حال دون تطور الحالة إلى ما هو أسوأ.

وأضافت المصادر أن الطفلين يخضعان حاليًا للرعاية الطبية والمتابعة المستمرة داخل المستشفى، بعد استقرار حالتهما الصحية، تمهيدًا لاستكمال العلاج اللازم وفقًا للخطة الطبية الموضوعة.

وتم إخطار الجهات المختصة بالواقعتين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادثين، وظروف تعرض الطفلين للاعتداء.