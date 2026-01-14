قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

العنف يطارد الطفولة.. صغيران ينجوان من طعنات صدرية قاتلة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعد إصابة طفلين بطعنات نافذة في منطقة الصدر، في حادثين منفصلين، أسفرا عن وصولهما إلى المستشفى الجامعي في حالة صحية بالغة الخطورة، وسط محاولات عاجلة لإنقاذ حياتهما.

الطفل الأول يبلغ من العمر 13 عامًا، ويقيم بدائرة مركز جرجا، بينما يبلغ الطفل الثاني 16 عامًا، من مدينة سوهاج، حيث تم نقلهما من مستشفيات أخرى داخل المحافظة، عقب تعرضهما لإصابات صدرية نافذة تهدد الحياة؛ نتيجة اعتداءات باستخدام سلاح أبيض.

ماذا حدث؟

وبحسب مصادر طبية، فإن الحالتين وصلتا وهما تعانيان من هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقص شديد في نسبة الأكسجين بالدم، فضلًا عن وجود جروح نافذة بالصدر، ما استدعى التعامل الفوري معهما داخل قسم الطوارئ، والدخول مباشرة إلى غرف الإنعاش.

وفور استقبال الطفلين، تم إجراء تقييم طبي شامل وسريع، تلاه تدخل جراحي عاجل لكل حالة على حدة، نظرًا لخطورة الإصابات ودقتها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للحفاظ على العلامات الحيوية ومنع حدوث مضاعفات قد تهدد حياتهما.

وأكدت المصادر أن سرعة التعامل الطبي، وتكامل الجهود بين أقسام الطوارئ والتخدير وجراحة القلب والصدر، أسهمت في السيطرة على النزيف واستقرار الحالتين، حتى تحسن المؤشرات الحيوية بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أن الإصابات كانت من النوع شديد الخطورة، نظرًا لقربها من مناطق حيوية داخل الصدر، إلا أن التدخل العاجل حال دون تطور الحالة إلى ما هو أسوأ.

وأضافت المصادر أن الطفلين يخضعان حاليًا للرعاية الطبية والمتابعة المستمرة داخل المستشفى، بعد استقرار حالتهما الصحية، تمهيدًا لاستكمال العلاج اللازم وفقًا للخطة الطبية الموضوعة.

وتم إخطار الجهات المختصة بالواقعتين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادثين، وظروف تعرض الطفلين للاعتداء.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأربعاء

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

مصر تعزز شراكتها مع «سكاتك» النرويجية في الطاقة المتجددة

الصوامع

باستثمارات 50 مليون دولار.. بدء إنشاء صوامع لتخزين الأسمنت بميناء شرق بورسعيد

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

