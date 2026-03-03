إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بالبحيرة

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، قبل قليل، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث انقلاب سيارة بمياه ترعة أمام مدخل قرية زبيدة بنطاق ذات المركز، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.