مساجد أوقاف الوادي الجديد تضيء ليالي شهر رمضان بخاطرة وصلاة التراويح

تضيء مساجد اوقاف الوادي الجديد ليالي شهر رمضان المبارك بفيوضات إيمانية تجمع بين روحانية الصلاة ونور العلم.

وذلك في إطار الدور الدعوي والتنويري الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتحت الرعاية والعناية الكريمة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالمتابعة الميدانية الدقيقة والإشراف المباشر لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد.

و​تجلت هذه العناية ببيوت الله في صلاة التراويح التي لم تقتصر على القيام فحسب، بل ازدانت بخواطر إيمانية مكثفة قدمها نخبة من الأئمة المتميزين.

حيث ركزت أحاديثهم المستفيضة التي تخللت الركعات على ربط الصيام بمكارم الأخلاق وتزكية النفوس وبناء الوعي الرشيد. وقد تناولت هذه الخواطر فضائل الشهر الكريم وأسرار الطاعات بأسلوب يلامس القلوب، مؤكدة على قيم التراحم والتكافل التي حث عليها ديننا الحنيف، مما حول المساجد إلى واحات للسكينة ومراكز للإشعاع الفكري تجمع بين العبادة الخالصة والفهم الصحيح للدين في أبهى صور التعمير الروحي والمادي.

​وجاء ذلك مع تأكيد وتوجيه فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، بضرورة استمرار هذا العطاء الدعوي والحرص على تقديم خطاب ديني معاصر يعزز الانتماء ويرسخ القيم النبيلة، بما يعمر القلوب بالإيمان ويدفع المجتمع نحو الخير والنماء.

